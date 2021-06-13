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Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов

Праймиещё 2
57 минут назад
Неизвестный покупатель приобрел место на корабле New Shepard рядом с Джеффом Безосом и его братом, пишет "Российская газета".
Полет в космос с Безосом продали за 28 миллионов долларов
Фото: © РИА Новости. Владимир Сергеев © РИА Новости. Владимир Сергеев
Компания Blue Origin, принадлежащая Безосу, ранее осуществляла автономные запуски космических кораблей. Сейчас предприятие задумалось о разработке миссий с участием людей, заявило издание.
Аукцион на розыгрыш посадочного места на New Shepard стартовал в мае. В нем участвовали примерно 7600 человек.
Полет космического корабля должен состояться 20 июля.
Наука и техника,Джефф Безос,"Российская газета",
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