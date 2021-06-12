Китай доставит на Землю образцы с Марса

23 июля 2020 года Китай при помощи ракеты- носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1". 15 мая посадочный модуль станции совершил успешную посадку на поверхность Марса, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Красной планете. Входящий ее состав миссии марсоход "Чжужун" будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период работы марсохода на поверхности Красной планеты составит 92 земных суток.