Предложена новая версия смерти Чингисхана

Современные ученые предполагают, что основатель великой Монгольской империи умер от заражения чумой, которая бушевала в 1226 году. Об этом сообщает International Journal of Infectious Diseases.
Изучая тексты летописцев, ученые обнаружили фразу «смерть настигла великого правителя на 8-й день от начала болезни», которая неоднократно упоминалась в древних документах. Тогда они сопоставили данные о регионе на тот период. Как оказалось, на территории Монгольской империи в 1226 году распространялась эпидемия.
Данную версию невозможно подтвердить или опровергнуть из-за невозможности проверить останки великого хана, поскольку нет точных сведений, где он был захоронен.
Ранее уже существовали различные домыслы и догадки о смерти Чингис-хана. По одной из версий, он умер во время игр с наложницами. По другой, полководец не смог перенести климатические условия при взятии столицы Тангутского государства. Чингис-хан — первый основатель Монгольской империи, сумевший объединить все тюркские и монгольские племена. При его правлении территория Монголии начиналась с Восточной Европы и до Филлипинского моря. За всю историю человечества это была самая крупная колониальная империя.