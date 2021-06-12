Предложена новая версия смерти Чингисхана

Современные ученые предполагают, что основатель великой Монгольской империи умер от заражения чумой, которая бушевала в 1226 году. Об этом сообщает International Journal of Infectious Diseases.

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Изучая тексты летописцев, ученые обнаружили фразу «смерть настигла великого правителя на 8-й день от начала болезни», которая неоднократно упоминалась в древних документах. Тогда они сопоставили данные о регионе на тот период. Как оказалось, на территории Монгольской империи в 1226 году распространялась эпидемия.

Данную версию невозможно подтвердить или опровергнуть из-за невозможности проверить останки великого хана, поскольку нет точных сведений, где он был захоронен.