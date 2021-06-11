Рогозин пошутил о русских деликатесах на МКС кадрами из «Ивана Васильевича»

Так Рогозин отреагировал на то, что японца и американца накормят на космической станции блюдами из России. Астронавту из Японии привезут 38 блюд, в том числе мясное ассорти деликатесное, говядину под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, мясо куриное с черносливом, язык говяжий в желе, икру баклажанную, икру кабачковую, мясо с перловой кашей, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп харчо, творог с облепиховым пюре и другие.