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Рогозин пошутил о русских деликатесах на МКС кадрами из «Ивана Васильевича»

News.ru
31 минуту назад
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о доставке американскому и японскому астронавтам на МКС русских деликатесов. В своём Telegram он сопроводил этот материал кадрами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Рогозин пошутил о русских деликатесах на МКС кадрами из «Ивана Васильевича»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В фрагменте актёр Савелий Крамаров, сыгравший Феофана, перечисляет блюда, поданные к царскому столу после того, как Иван Грозный (Юрий Яковлев) «подчивать изволит». «Почки заячьи верчёные, головы щучьи с чесноком, икра чёрная, икра красная, заморская икра — баклажанная», — перечисляет герой Крамарова.
Так Рогозин отреагировал на то, что японца и американца накормят на космической станции блюдами из России. Астронавту из Японии привезут 38 блюд, в том числе мясное ассорти деликатесное, говядину под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, мясо куриное с черносливом, язык говяжий в желе, икру баклажанную, икру кабачковую, мясо с перловой кашей, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп харчо, творог с облепиховым пюре и другие.
Наука и техника,Савелий Крамаров,Юрий Яковлев,Иван Грозный,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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