"Есть риски для экипажа": космонавт о состоянии МКС

«Сейчас состояние российского сегмента очень сильно далеко от хорошего. Та же самая система жизнеобеспечения и просто состояние систем в общем. Я это видел еще пять-шесть лет назад. Там есть серьезные риски для экипажа. Пока все нормально», – сказал Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Каждый раз я беспокоюсь за членов экипажа российского сегмента. Системы практически один в один перекочевали со станции «МИР». Если посмотреть на американцев, они брали у нас там опыт, технологии и уже строили на основании нашего опыта свои системы на другом уровне, то у нас практически все то же самое», – предупредил космонавт.
«Сейчас МКС – это самое дорогое творение человечества рукотворное за всю историю. Естественно, одна страна не потянет, естественно это очень тяжело, это очень затратно», – заключил он.