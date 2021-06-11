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Космонавт предупредил о возможности лавинообразного отказа систем на МКС

Деловая газета "Взгляд"
22 минуты назад
Состояние российского сегмента Международной космической станции оставляет желать лучшего, существуют серьезные риски для космонавтов, заявил космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.
"Есть риски для экипажа": космонавт о состоянии МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сейчас состояние российского сегмента очень сильно далеко от хорошего. Та же самая система жизнеобеспечения и просто состояние систем в общем. Я это видел еще пять-шесть лет назад. Там есть серьезные риски для экипажа. Пока все нормально», – сказал Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Директор пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Соловьев отмечал, что на МКС может произойти такая ситуация, когда «лавиннобразно системы начнут отказывать», пояснил он.
«Каждый раз я беспокоюсь за членов экипажа российского сегмента. Системы практически один в один перекочевали со станции «МИР». Если посмотреть на американцев, они брали у нас там опыт, технологии и уже строили на основании нашего опыта свои системы на другом уровне, то у нас практически все то же самое», – предупредил космонавт.
По словам Сураева, глобальные космические программы будут осуществляться совместно многими странами, поскольку это «очень затратное дело».
«Сейчас МКС – это самое дорогое творение человечества рукотворное за всю историю. Естественно, одна страна не потянет, естественно это очень тяжело, это очень затратно», – заключил он.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите.
Президент РАН Александр Сергеев отмечал, что РОСС должна будет выполнять универсальные задачи от научных исследований до сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос.
Наука и техника,Александр Сергеев,Максим Сураев,Владимир Соловьев,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РАН,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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