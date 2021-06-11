Пользователей соцсетей пересчитают по головам

По словам экспертов, опрошенных изданием, мера позволит государству следить за поведением пользователей в глобальной сети, но сами пользователи этого не заметят.

1 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект об измерении объёма интернет-аудитории, который предусматривает создание в России "единой методики для корректного сопоставления и анализа аудиторий в Интернете и на телевидении". Документ, как пишет газета, предлагает универсальный механизм анализа посещаемости не только соцсетей, но и, например онлайн-кинотеатров, интернет-магазинов.