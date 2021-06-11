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Пользователей соцсетей пересчитают по головам

Праймиещё 1
1 час назад
С 11 июня все работающие в РФ сайты должны использовать разработанную Роскомнадзором методику определения суточного количества пользователей информационного ресурса, сообщает "Парламентская газета".
Пользователей соцсетей пересчитают по головам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам экспертов, опрошенных изданием, мера позволит государству следить за поведением пользователей в глобальной сети, но сами пользователи этого не заметят.
1 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект об измерении объёма интернет-аудитории, который предусматривает создание в России "единой методики для корректного сопоставления и анализа аудиторий в Интернете и на телевидении". Документ, как пишет газета, предлагает универсальный механизм анализа посещаемости не только соцсетей, но и, например онлайн-кинотеатров, интернет-магазинов.
"Единый измеритель "увидит" не только объём аудитории, но сможет понять её предпочтения. На этом основании можно будет делать выводы, например, об успешности того или иного кинопроекта, то есть оценить эффективность вложенных в него госсредств", — цитирует издание разработчика законопроекта, член думского Комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антона Горелкина.
Другой собеседник газеты аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заверил, что на рядовых пользователях соцсетей и других интернет-ресурсов работа единого счётчика никак не отразится.
"Информация о посещаемости сайтов станет прозрачной для государства, поставит все ресурсы, отечественные и зарубежные, в равные условия", — рассказал эксперт, подчеркнув, что персональные данные граждан не будут фигурировать в отчётах.
Наука и техника,Антон Горелкин,Эльдар Муртазин,Роскомнадзор,Парламентская газета,Россия,
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