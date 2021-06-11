Кривые ноги средневековых британцев связали с модой

Мода на остроконечные туфли в Средневековье привела к тому, что у большинства их носителей образовывалась вальгусная деформация большого пальца стопы. Это выяснили исследователи из Кембриджского университета, проанализировавшие останки людей, живших в XI-XV веках. Статья ученых опубликована в International Journal of Paleopathology.

Фото: Dr Jenna Dittmar/University of Cambridge Dr Jenna Dittmar/University of Cambridge

«XIV век принес множество новых стилей одежды и обуви разных материалов и цветов. Среди этих модных трендов были и остроконечные вытянутые туфли, называемые пуленами. Остатки обуви, раскопанные в Лондоне и Оксфорде, показывают, что к концу XIV века почти каждый тип ботинок был по крайней мере немного, но вытянут. Такой стиль был характерен как для детей, так и для взрослых. Мы изучили перемены, которые произошли в период высокого и позднего Средневековья, и поняли, что рост числа вальгусных деформаций стопы объясняется этой новой обувью», — рассказал один из исследователей Пирс Митчелл.

При вальгусной деформации большого пальца стопы тот смещается к внешней стороне. Из-за этого на головке первой плюсневой кости начинает образовываться бугорок, который называют «косточкой на ногах». Так как в этом случае большой палец ноги не может по-прежнему «смотреть» внутрь, он начинает постепенно отклоняться наружу, что приводит к воспалениям «косточки».

Археологи проанализировали 177 скелетов как в Кембридже, так и неподалеку от города. Лишь у 6% из погребенных в XI—XIII веках наблюдались подобные деформации, в то время как среди тех, кто был захоронен в XIV–XV веках, это число составило 27%. При этом частота заболеваемости коррелировала с социальным статусом умерших. На сельских кладбищах число людей с вальгусной деформацией составило лишь 3%. Для кладбищ, где хоронили бедноту, этот показатель варьировался от 10% до 24%. При этом 43% тех, кто был захоронен на кладбище монастыря августинцев — в основном священники и богатые горожане — имели признаки вальгусной деформации стопы.