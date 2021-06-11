В смартфонах Samsung нашли опасные уязвимости

Samsung активно работает над выпуском патчей безопасности, которые исправят обнаруженные в смартфонах компании уязвимости. Эти «дыры безопасности» могли использоваться для шпионажа за пользователями или взятия контроля над устройством.

Пока неясно, какие именно ошибки успела исправить Samsung. Известно, что уязвимости содержались в предустановленных приложениях. За все обнаруженные баги специалист получил вознаграждение от южнокорейского производителя смартфонов. Пользователям рекомендуется установить последние обновления прошивки, чтобы избежать потенциальных рисков для безопасности.