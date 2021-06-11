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В смартфонах Samsung нашли опасные уязвимости

Ferra.ruиещё 4
45 минут назад
Samsung активно работает над выпуском патчей безопасности, которые исправят обнаруженные в смартфонах компании уязвимости. Эти «дыры безопасности» могли использоваться для шпионажа за пользователями или взятия контроля над устройством.
В смартфонах Samsung нашли опасные уязвимости
Фото: Samsung Samsung
Уязвимости обнаружил один один специалист по кибербезопасности, основатель компании Oversecured. Он нашёл более десятка уязвимостей в устройствах Samsung. Специалист рассказал журналистам, что несколько из этих уязвимостей могут помочь злоумышленникам украсть SMS-сообщения. Другие «дыры безопасности» позволяли управлять смартфоном без разрешения владельца.
Пока неясно, какие именно ошибки успела исправить Samsung. Известно, что уязвимости содержались в предустановленных приложениях. За все обнаруженные баги специалист получил вознаграждение от южнокорейского производителя смартфонов. Пользователям рекомендуется установить последние обновления прошивки, чтобы избежать потенциальных рисков для безопасности.
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