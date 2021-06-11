В Google Play нашли выдающий себя за Minecraft вирус

Ряд найденных специалистами программ выдавали себя за рекламную сеть и клиент для размещения рекламы в TikTok. Приложения требовали ввести учетные данные Facebook, а затем воровали аккаунт. Одна из вредоносных программ была замаскирована под утилиту для восстановления удаленных файлов. По словам экспертов «Лаборатории Касперского», программа уже удалена из магазина приложений для Android.