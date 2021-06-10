В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Европейское космическое агентство объявило о миссии к Венере

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад
Комитет по научной программе Европейского космического агентства принял решение о запуске к Венере аппарата EnVision, заявило агентство в своем пресс-релизе.
Европейское космическое агентство объявило о миссии к Венере
Фото: ESAESA
«Грядет новая эра в изучении нашего ближайшего и в то же время чрезвычайно отличного от нас соседа по Солнечной системе. Учитывая недавнее анонсирование NASA миссий к Венере, в следующем десятилетии нас ожидает чрезвычайно насыщенная научная программа», — подчеркнул научный директор ESA Гюнтер Хасингер.
Главными задачами аппарата станет изучение тессер Венеры – возвышенных участков поверхности планеты – и изучение вопроса геологической активности. EnVision будет оборудован прибором для изучения подповерхностных и несколькими спектрометрами, целью которых станет обнаружение в атмосфере Венеры следовых газов и анализ состава поверхности планеты. Радар NASA поможет аппарату в задачах картирования.
Самой ранней датой запуска для EnVision называется 2031 год. Ожидается, что аппарат достигнет Венеры в 2034-2035 годах. Ранее руководство аэрокосмического агентства NASA объявило о намерении послать к Венере сразу две космические миссии – США заявили об этом спустя более трех десятков лет перерыва в исследовании этой планеты автоматическими станциями.
Наука и техника,NASA,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители