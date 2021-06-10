Европейское космическое агентство объявило о миссии к Венере

Главными задачами аппарата станет изучение тессер Венеры – возвышенных участков поверхности планеты – и изучение вопроса геологической активности. EnVision будет оборудован прибором для изучения подповерхностных и несколькими спектрометрами, целью которых станет обнаружение в атмосфере Венеры следовых газов и анализ состава поверхности планеты. Радар NASA поможет аппарату в задачах картирования.

Самой ранней датой запуска для EnVision называется 2031 год. Ожидается, что аппарат достигнет Венеры в 2034-2035 годах. Ранее руководство аэрокосмического агентства NASA объявило о намерении послать к Венере сразу две космические миссии – США заявили об этом спустя более трех десятков лет перерыва в исследовании этой планеты автоматическими станциями.