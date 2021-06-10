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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10 млн руб. за отказ удалять запрещенную информацию

Агентство «Москва»иещё 1
18 минут назад
Судебный участок мирового судьи 422 Таганского района оштрафовал на 10 млн руб. мессенджер Telegram за отказ удалять информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Таганского районного суда.
4 нарушения: Telegram оштрафовали на ₽10 млн
Фото: ТАССТАСС
«Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении четырех административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн руб.», - заявила представитель суда Зульфия Гуринчук.
Ранее тот же судебный участок оштрафовал социальные сети Twitter (на 19 млн руб.), Google (на 6 млн руб.) и Facebook (на 26 млн руб.) по той же административной статье. Санкция за правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.
В январе 2020 года Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обратилась к соцсетям с требованием «прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Обращение касалось опубликованных в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях 23 и 31 января 2021 года.
Наука и техника,Роскомнадзор,Google,АГН "Москва",Москва,Россия,
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