4 нарушения: Telegram оштрафовали на ₽10 млн

«Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении четырех административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»). Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн руб.», - заявила представитель суда Зульфия Гуринчук.