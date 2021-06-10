4 нарушения: Telegram оштрафовали на ₽10 млн

Судебный участок мирового судьи 422 Таганского района оштрафовал на 10 млн руб. мессенджер Telegram за отказ удалять информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Таганского районного суда.