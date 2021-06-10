Больные и не лечатся: кто склонен к массовым расстрелам

Массовые расстрелы устраивают в основном люди с психическими заболеваниями, не получавшие лечения, выяснили ученые из США . Из нового исследования следует, что чаще всего у преступников находят шизофрению, из других диагнозов — биполярное расстройство, бредовое расстройство и расстройства личности. Авторы подчеркивают, как важно снять стигму с болезней психики — если люди будут своевременно обращаться за помощью, риск совершения преступлений будет ниже.

Несмотря на частоту массовых расстрелов, особенно в США, где происходят десятки подобных преступлений в месяц (к счастью, не всегда с большим числом жертв), практически не проводилось медицинских исследований о характере и распространенности заболеваний головного мозга у лиц, совершивших эти преступления.

Доктор Айра Глик из Стэнфордского университета обратил внимание, что многие, если не большинство, совершающих массовые расстрелы преступников — люди с признаками психических заболеваний, не поддерживаемые семьей и не получающие необходимой помощи.

Чтобы проверить, насколько верно это предположение, Глик и его коллеги использовали данные о 115 преступниках, признанных виновными в совершении массовых расстрелов в США с 1982 по 2019 год. Они не рассматривали случаи, когда расстрелы были составляющей других преступлений, например, грабежей.

«В подавляющем большинстве случаев преступник погибал либо во время преступления, либо вскоре после него», — отмечают исследователи.

Они сосредоточились на 35 случаях, когда нападавший выжил и прошел через уголовное разбирательство, что позволило получить наиболее полную информацию о состоянии его психики и наличии психических заболеваний.

По каждому случаю исследователи тщательно проанализировали записи и интервью с судебными психиатрами и психологами, которые осматривали нападавшего после преступления. Также они изучали судебные документы, публичные записи, видеозаписи интервью, сообщения в социальных сетях и личные записи преступников. Выводы ученые изложили в статье в журнале Journal of Clinical Psychopharmacology.

«Исходя из этих данных, у 32 из 35 преступников были признаки и симптомы заболеваний головного мозга, которые соответствуют научным диагностическим критериям клинического психического расстройства, — комментирует Глик. — У 18 из стрелявших была шизофрения, а у 10 — другие диагнозы, включая биполярное расстройство, бредовое расстройство, расстройства личности и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. В трех случаях было недостаточно информации для постановки диагноза; в четырех случаях психиатрический диагноз не был установлен».

Из 28 выживших нападавших с психиатрическим диагнозом ни один не принимал лекарств и не имел какого-либо другого лечения до совершения преступления, подчеркивают исследователи.

Они также проанализировали 20 случаев, когда стрелок погибал на месте преступления. Для этого они использовали данные, полученные из СМИ или от близких людей. У восьми нападавших была шизофрения, у семи — другие диагнозы, у пяти диагноз поставить не удалось. Ни один из них не получал соответствующих лекарств.

Авторы отмечают ряд ограничений в исследовании. В частности, в нем использовались данные лишь о небольшой группе выживших участников массовых расстрелов и не было контрольной группы.

«Тем не менее, — пишут исследователи, — наши данные свидетельствуют о том, что лица, совершающие массовые убийства, могут страдать от опасных психических заболеваний, от которых не получают лечения».

«Психические расстройства, наблюдаемые у лиц, совершивших массовые убийства — серьезные заболевания головного мозга, которые нуждаются в правильной диагностике и лечении, как сердечные заболевания или любые другие медицинские патологии», — добавляет Глик.

Он настаивает, что необходимо снять стигму, связанную с этими заболеваниями. Это позволит пациентам получать необходимую помощь и соответствующие лекарства, что, возможно, спасет жизнь и им, и окружающим.

«Большинство агрессивных людей не больны психически, а большинство психически больных не склонны к насилию, — подчеркивает Глик. — Но психиатры, юристы и общественность должны знать, что некоторые пациенты без лечения имеют повышенный риск совершить преступление».

Психиатры нередко обращают внимание, что люди, устраивающие массовые расстрелы, имеют признаки психических заболеваний. Так, в случае Ильназа Галявиева , расстрелявшего девять человек в казанской школе, специалисты пришли к выводу, что юноша мог страдать от шизофрении или от острого психоза. При этом ему удалось скрыть симптомы, когда он проходил обследование перед получением разрешения на оружие.