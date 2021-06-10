Обнаружены сотни загадочных радиосигналов из космоса

Всего за первый год работы канадский радиотелескоп в четыре раза увеличил количество обнаружений странных космических сигналов, известные как внегалактические быстрые радиовсплески.

Фото: NRAO Outreach/Vimeo NRAO Outreach/Vimeo

В период с 2018 по 2019 год Канадский эксперимент по картированию интенсивности водорода (CHIME) обнаружил 535 новых сигналов. Новый расширенный каталог быстрых радиовсплесков позволит ученым лучше анализировать статистические данные.

В свою очередь, это поможет нам понять, откуда берутся эти загадочные всплески, и использовать их как инструмент для изучения Вселенной.

«До CHIME было открыто менее 100 быстрых радиовсплесков; теперь, после одного года наблюдений, мы обнаружили еще сотни», — сказала астрофизик Кейтлин Шин из Массачусетского технологического института и коллаборации CHIME.

«Со всеми этими источниками мы действительно можем начать получать картину того, как выглядят FRB в целом, какая физика может управлять этими событиями и как их можно использовать для изучения Вселенной в будущем».

Быстрые радиовсплески — это вспышки света в радиоволнах (в основном) на расстоянии миллионов световых лет от нас, которые длятся всего миллисекунды — настолько мощные, что они испусткают энергию до 500 миллионов Солнц в мгновение ока.

Первый сигнал был обнаружен в 2007 году, и с тех пор быстрые радиовсплески остаются загадкой. Поскольку они такие краткие и (в основном) непредсказуемые, их действительно сложно изучать. Нужно смотреть в небо и надеяться, что вы смотрите в нужном диапазоне длин волн, чтобы поймать его.

Это то, чем занимается CHIME. Это фиксированный телескоп, состоящий из четырех параболических антенн для сверхширокого поля зрения, оптимизированного (среди прочего) для длин волн радиовсплесков. Телескоп генерирует около 7 терабайт данных в секунду, которые обрабатываются на месте с помощью мощного настраиваемого коррелятора.

Новый каталог показывает нам, что радиовсплески более или менее равномерно распределены по всему небу. Это говорит о том, что они распространены повсеместно (и, извините, гораздо менее вероятно, что сигналы исходят от инопланетных цивилизаций) в космосе. Фактически, анализ этих данных показывает, что радиовсплески, достаточно яркие, чтобы их можно было обнаружить телескопами, происходят с частотой около 9000 вспышек в день.

«Это прекрасная особенность этой области — радиовсплески действительно трудно увидеть, но они не редкость», — сказал физик Киёси Масуи из Массачусетского технологического института. «Если бы ваши глаза могли видеть вспышки радио так же, как вспышки фотоаппаратов, вы бы видели их все время, если бы просто посмотрели вверх».