В Израиле археологи обнаружили тысячелетнее яйцо

В свою очередь археолог Алла Нагорская, на участке которой была совершена находка, отмечает, что яйцо сохранилось в целости потому, что тысячу лет назад упало в яму с нечистотами. Это обстоятельство и защитило скорлупу от сильных повреждений.
Отмечается, что находка треснула при извлечении, но специалистам удалось восстановить целостность оболочки, а сохранившегося количества белка и желтка должно быть достаточно для установления ДНК. Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Кении ученые раскопали древнейшее захоронение человека.