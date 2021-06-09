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В Израиле археологи обнаружили тысячелетнее яйцо

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
Археологи, ведущие раскопки в израильском городе Янва к югу от Тель-Авива, нашли куриное яйцо, датируемое периодом исламского владычества. Его возраст около тысячи лет, сообщило Управление древностей Израиля.
В Израиле археологи обнаружили тысячелетнее яйцо
Фото: pxhere.compxhere.com
«Фрагменты скорлупы находили неоднократно – и в Граде Давида, в Кейсарии, в Аполлонии. Но целое яйцо – это редкая находка даже в мировом масштабе», – сообщил доктор Ли Перри-Галь, эксперт по истории птицеводства.
В свою очередь археолог Алла Нагорская, на участке которой была совершена находка, отмечает, что яйцо сохранилось в целости потому, что тысячу лет назад упало в яму с нечистотами. Это обстоятельство и защитило скорлупу от сильных повреждений.
Отмечается, что находка треснула при извлечении, но специалистам удалось восстановить целостность оболочки, а сохранившегося количества белка и желтка должно быть достаточно для установления ДНК. Напомним, ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Кении ученые раскопали древнейшее захоронение человека.
Наука и техника,ФедералПресс,Израиль,
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