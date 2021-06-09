«Мы их выдавим»: Рогозин предрек «очищение» космической отрасли от «скверны» коррупции

Российская космическая отрасль должна быть навсегда очищена от «скверны» и «гнили», которые «хуже, чем санкции», заявил в эфире «Вести ФМ» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин . Он объяснил, что имеет в виду коррупцию, «директоров-барыг» и тех, кто

Фото: Daily Storm Daily Storm

«примазался» к компании в 90-е годы.

«Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что <...> это еще хуже, чем санкции. Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора-барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль — с этим дальше двигаться нельзя», — заявил Рогозин.

Глава госкорпорации добавил, что за те три года, пока он возглавляет «Роскосмос», были возбуждены десятки уголовных дел. По его словам, люди, которые пришли в эту отрасль, должны думать только о достижении поставленных задач.

«Тех людей, которые примазались еще в 90-е годы и потом использовали отрасль для своего самообогащения, мы их просто выдавим. <...> Я считаю, что очищение отрасли — это путь, который надо пройти», — подчеркнул он.

Ранее Рогозин написал в своем Telegram-канале, что уголовные дела будут возбуждаться и далее. По его словам, департамент экономической безопасности госкорпорации «внимательно изучает документы прошлых лет».

4 июня Рогозин на ПМЭФ объяснил, как госкорпорация смогла побить рекорд по 58 безаварийным пускам ракет подряд, установленный Россией в начале 90-х. По его словам, в этом помогли борьба с коррупцией и возвращение на работу «правильных» технических специалистов, которые были незаслуженно уволены.

В октябре 2020 года глава госкорпорации отметил, что у него «нулевая терпимость к воровству и коррупции» и все это «должны понимать».

«Всегда говорил: это гораздо более опасное зло, нежели НАТО или американская военная угроза», — говорил Рогозин.

Он подчеркнул, что «Роскосмос» производит матчасть стратегического ядерного потенциала страны, поэтому «воры фактически наносят урон обороноспособности государства».

5 октября «Роскосмос» и Ракетно-космический центр «Прогресс» подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур». Она получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

Стоимость создания ракеты не превысит 70 миллиардов рублей, заверили в «Роскосмосе». Цена запуска закладывается на уровне 22 миллионов долларов. Первый старт в 2026 году должен состояться сразу с полезной нагрузкой. Ракета сможет выводить на орбиту до 12,5 тонны полезной нагрузки.