Россияне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца

Особенность кольцеобразного затмения состоит в том, что Луна не полностью закрывает солнечный диск, оставляя видимым по его краю кольцо, тоненький ободок. Это случается тогда, когда Луна находится на большем расстоянии от Земли, чем во время полного затмения, и конус лунной тени не достигает земной поверхности.

Сообщается, что частное затмение будет видно с территории РФ, причем, почти повсеместно, за исключением Дальнего Востока. Пик затмения наступит в 14:27 мск. На Земле не будет никакого потемнения, и если наблюдатель не взглянет на звезду в нужный момент, то ничего не заметит.