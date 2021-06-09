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Впервые за 50 лет россияне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца

runews24.ruиещё 1
1 час назад
Кольцеобразное затмение Солнца случится 10 июня 2021 года. Для РФ это событие будет особенным, ведь на территории страны его можно будет наблюдать впервые за последние 50 лет.
Россияне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца
Фото:  Чехов Вид Чехов Вид
«За кольцеобразным затмением Солнца можно будет наблюдать в северной Канаде, Гренландии, РФ. К примеру, в Москве будет наблюдаться лишь частная фаза данного затмения. Луна закроет 0,257 диаметра Солнца. Затмение стартует в Америке и завершится на Дальнем Востоке», — уточнили в Московском Планетарии.
Особенность кольцеобразного затмения состоит в том, что Луна не полностью закрывает солнечный диск, оставляя видимым по его краю кольцо, тоненький ободок. Это случается тогда, когда Луна находится на большем расстоянии от Земли, чем во время полного затмения, и конус лунной тени не достигает земной поверхности.
Сообщается, что частное затмение будет видно с территории РФ, причем, почти повсеместно, за исключением Дальнего Востока. Пик затмения наступит в 14:27 мск. На Земле не будет никакого потемнения, и если наблюдатель не взглянет на звезду в нужный момент, то ничего не заметит.
Наука и техника,Москва,Россия,
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