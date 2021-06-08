Черви ожили после тысячи лет в вечной мерзлоте

Крошечные животные бделлоидные коловратки ожили после 24 тысяч лет, проведенных в вечной мерзлоте. Открытие принадлежит российским ученым из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения в подмосковном Пущино

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Как сообщает «Интерфакс» , коловратки были обнаружены учеными в сибирской вечной мерзлоте. После оттаивания коловратка смогла размножаться методом партеногенеза - так называемым «однополым размножением», при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения.

Крошечные беспозвоночные также смогли питаться.

«Наша работа - самое надежное на сегодняшний день доказательство того, что многоклеточные животные могли выдержать десятки тысяч лет в криптобиозе, состоянии почти полностью остановленного метаболизма», - заявил научный сотрудник лаборатории почвенной криологии института Станислав Малявин.

Коловратки – первые многоклеточные организмы, чья жизнедеятельность восстановилась после многих тысяч лет, проведенных во льдах.

Малявин назвал результаты исследования «мечтой писателей-фантастов».

«Конечно, чем сложнее организм, тем сложнее сохранить его живым, а для млекопитающих это в настоящее время невозможно. Однако переход от одноклеточного организма к организму с кишечником и мозгом, пусть и микроскопическому - это большой шаг вперед», - отметил ученый.

Более ранние исследования других научных коллективов показали, что коловратки в замороженном состоянии могут жить до 10 лет. Обычно коловратки живут в водной среде и обладают невероятной способностью к выживанию.

Чтобы понять, каким образом коловратки пережили 24 тысячи лет в анабиозе, ученые замораживали, а потом размораживали современных коловраток, живущих в районах вечной мерзлоты.