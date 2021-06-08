На юге Казахстана нашли надгробие І-ІІІ веков нашей эры

Местные власти отмечают, что камень был обнаружен при выпасе скота в местечке Шекертобе, недалеко от Шардаринского водохранилища. По мнению ученых, древний памятник мог быть создан в честь знаменитого полководца того времени, так как на нем изображен военный головной убор.