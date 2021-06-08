На юге Казахстана нашли надгробие І-ІІІ веков нашей эры

В Шардаринскомрайоне Туркестанской области на юге Казахстана
пастух нашел древний надгробный памятник – балбал, датируемый І-ІІІ веками нашей эры. Об этом сообщает «Интерфакс»
со ссылкой на данные пресс-службы областного акимата.
Фото: Википедия / Alexandr frolovВикипедия / Alexandr frolov
Местные власти отмечают, что камень был обнаружен при выпасе скота в местечке Шекертобе, недалеко от Шардаринского водохранилища. По мнению ученых, древний памятник мог быть создан в честь знаменитого полководца того времени, так как на нем изображен военный головной убор.
«Найденная каменная скульптура сейчас находится в музее. Готовятся документы для включения ее в государственный список памятников истории и культуры», – отметили в акимате.
По словам сотрудников историко-краеведческого музея Шардаринского района, подобный надгробный столб был найден в этом районе впервые.
«Это очень ценный и редкий экспонат. Думаю, что балбал был изготовлен в честь воина-гунна», – сказал агентству «Интерфакс-Казахстан» заведующий музеем Нурлан Сымаилов. Ученый отметил. что на территории, где была обнаружена ценная реликвия, могут быть проведены раскопки.
Ранее стало известно, что археологи, обследовавшие тающий норвежский ледник Лендбрин, обнаружили редкие артефакты эпохи викингов. В их числе: прекрасно сохранившийся деревянный ящик с остатками свечи.