Ученые обнаружили индивидуальные траектории старения

Международная группа исследователей предложила новый подход к определению биологического возраста человека. Результаты были опубликованы в онлайн-журнале Scientific Reports. В проекте приняли участие ученые Нижегородского университета им. Лобачевского, Болонского университета ( Италия ) и Университетского колледжа Лондона ( Великобритания ).

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Авторы работы изучили один из основных показателей биологического возраста человека - метилирование ДНК - изменение молекул ДНК, способное «включать» и «выключать» определенные гены. Этот процесс необходим для развития живого организма, специализации стволовых клеток, формирования тканей и органов. Измеряя метилирование можно понять степень и скорость старения организма.

До сих пор эпигенетические часы - набор параметров для определения биологического возраста - учитывали равномерное, линейное изменение показателей метилирования в течение жизни. Исследоавтели проанализировали лонгитюдные данные 442 шведских близнецов, наблюдавшихся более десяти лет, и однократные данные 729 шведских мужчин и женщин. Реконструкция индивидуальных траекторий метилирования ДНК показала, что этот процесс чаще всего неравномерен и это неслучайно. Метилирование соответствует уникальным особенностям развития организма, таким как генетика и окружающая среда (социально-экономический статус человека, его образ жизни, привычки, климат, экология и многие другие).

«Люди очень разные, но до сих пор мы не знали, как эти различия сказываются на возрастных заболеваниях, на том, как мы стареем. Для персонализированной медицины очень важно понимать траектории развития, адаптации, старения каждого отдельного человека. Главный результат нашего исследования в том, что мы увидели: люди действительно стареют по-разному», - комментирует результаты проректор Университета Лобачевского по научной работе Михаил Иванченко.