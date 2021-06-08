Средневековый ящик со свечой нашли в Норвегии

Норвегии нашли хорошо сохранившийся деревянный ящик с остатками свечи эпохи Средневековья. Предполагается, что такие наборы брали с собой скандинавские путешественники. Благодаря таянию местного ледника ученым удалось за 10 лет обнаружить более 6 тыс. предметов из разных эпох.

Фото: The Glacier Archaeology The Glacier Archaeology

Тающий ледник Лендбреен в норвежском Национальном парке Брехеймен открыл очередные секреты. Как сообщает Secrets Of The Ice, археологи нашли деревянный ящик 500-летней давности в идеальном состоянии. В нем находились остатки свечи из пчелиного воска. По мнению специалистов, с ее помощью средневековые жители Скандинавии находили свои жилища в условиях полярной ночи. Утверждается, что артефакт принадлежал викингам. Известно, однако, что после XI века эти раннесредневековые мореходы приняли христианство, смешались с другими жителями и перестали существовать как отдельная категория населения.

Вплоть до конца эпохи Средневековья по нынешнему леднику проходил важный торговый маршрут через горный хребет Ломсегген.

Археологи находили на перевале подковы, конский навоз, фрагменты повозок или саней и даже специальные снегоступы для лошадей, что свидетельствует об оживленности трассы. Между 1500 и 1700 годами путь оказался непроходим из-за изменения климата.

Теперь же ситуация вновь изменилась. По мере повышения средней температуры Земли покрытых льдами территорий становится все меньше. Таяние ледников обнажает предметы, скрытые от человека на протяжении столетий.

Ящик для хранения свечей был сделан из сосны и обит кожаными ремнями. Изначально археологи приняли его за пороховую бочку, случайно потерявшуюся во время похода. Однако радиоуглеродный анализ опроверг это предположение. Удалось установить, что ящик был сделан между 1475 и 1635 годами.

«Содержимое ящика было проанализировано в Музее истории культуры в Осло. Нас ждал большой сюрприз, поскольку содержимое оказалось пчелиным воском», — отметили исследователи.

Уточняется, что жители Скандинавии старались держать такие ящики под рукой.

Территория ледника Лендбреен буквально усеяна забытыми артефактами. За 10 лет исследований на месте раскопок было обнаружено более 6 тыс. различных предметов.

Самой известной из находок стала шерстяная туника 230–390 годов — старейшая одежда, когда-либо найденная в Норвегии.

В ноябре прошлого года сообщалось об обнаружении 68 наконечников от стрел на месте таяния ледника Лангфонне в нагорье Ютунхеймен. Самые древние из них принадлежали охотникам на оленей, осуществлявшим свою деятельность около 6 тыс. лет назад. Большинство стрел при этом относятся к позднему неолиту (2400-1750 годы до н. э.) и позднему железному веку (550-1050 н. э.). Кроме того, были найдены специальные палки, которыми отпугивали оленей и загоняли их на пространства, наиболее выгодные для охоты.

Изучая состояние и расположение находок, археологи надеются больше выяснить о передвижении льда, оленей и людей.

Они полагают, что массовая охота началась незадолго до эпохи викингов, то есть примерно после 800 г. н.э.

Еще раньше при подготовке грунта к возведению жилого комплекса на западе Норвегии были найдены остатки деревянного языческого храма, в котором викинги приносили жертвы богам Одину и Тору. Здание было возведено примерно 1200 лет назад. Это первый древнескандинавский храм, обнаруженный в Норвегии. Прежде подобные сооружения встречались только в Швеции и Дании. Подобные «дома богов» начали строить в VI веке. Это были достаточно сложные конструкции для своего времени. До этого жители региона поклонялись своим богам на открытых площадках.

А весной 2020-го под полом дома 1914 года постройки около городка Буде на севере Норвегии хозяева случайно обнаружили часть погребальной пирамиды. В ходе детального изучения пространства под домом был также найден железный топор и несколько других вещей из железа.

К северу от Бергена была найдена настольная игра, относящаяся к древнеримской культуре.