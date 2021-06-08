Сбор работы крупнейших сайтов по всему миру произошел из-за аварии у американского CDN-провайдера Fastly. Об этом пишет TechCrunch.
Сегодня была нарушена работа Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, а также новостных агентств CNN и BBC, газет The Guardian, The New York Times, Financial Times.
«Сегодняшняя проблема не ограничивается только центром обработки данных. Fastly заявило о «глобальным нарушением работы CDN», и, похоже, что это влияет на сеть компании по всему миру», - отмечает издание.
В свою очередь в Fastly уже заявили, что проблема локализована и исправлена, предупредив, что «клиенты могут столкнуться с увеличением нагрузки по мере возврата глобального обслуживания».
Ранее пользователи заметили, что обновление Windows стало вызывать появление «синего экрана смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Ошибка зачастую фиксировалась на компьютерах, подключенных к офисному оборудованию, например, к принтерам.