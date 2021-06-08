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Россияне проводят за компьютерами и гаджетами по 6 часов в день

Говорит Москваиещё 1
2 часа назад
Россияне проводят за компьютерами и гаджетами по 6 часов в день. При этом почти половина опрошенных заявили, что с началом пандемии это время увеличилось.
Россияне проводят за гаджетами по 6 часов в день
Фото: ТАССТАСС
Выводы экспертов Аналитического центра НАФИ публикует РБК.
Отмечается, что из-за пандемии экранное время российского пользователя увеличилось: с весны прошлого года 43% граждан нашей страны стали чаще использовать цифровые устройства. Больше всего времени за гаджетами проводят жители Центрального федерального округа, молодёжь 18-24 лет, люди с высшим образованием и руководители.
Специалисты считают, что пользователи пересмотрели отношение к вещам, которые можно делать через интернет: заказываются товары, проводятся ключевые встречи, удалённо выполняются целые проекты, даже дети посещают школу онлайн.
По оценке We are social и Hootsuite, в мире среди аудитории в возрасте 16-64 лет пользователи любых устройств в среднем проводят в интернете 6 часов 54 минуты. Только на мобильные приложения они тратят по 4,2 часа в день. Это на 30% больше, чем два года назад.
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