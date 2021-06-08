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В США подтвердили заявление об изъятии $2,3 млн у хакерской группы DarkSide

Газета.Ru
41 минуту назад
Министерство юстиции США подтвердило распространившееся в СМИ сообщение о том, что следователи страны смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на компанию Colonial Pipeline. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.
США подтвердили изъятие $2,3 млн у хакерской DarkSide
Фото: ReutersReuters
«Министерство юстиции забрало $2,3 млн в криптовалюте, заплаченные вымогателям», — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что эти средства могут быть частью выкупа, который был передан хакерам из DarkSide при атаке на Colonial Pipeline в мае текущего года.
В ФБР в свою очередь подчеркнули, что продолжат работу со своими государственными и частными партнерами — как здесь, так и во всем мире, - чтобы объединить органы власти для противостояния возникающим угрозам.
Накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что сотрудники бюро сумели найти виртуальный кошелек хакеров из группировки DarkSide, взломавших Colonial Pipeline.
В тот же день государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США собираются сформировать международную коалицию против стран, которые укрывают хакеров и других киберпреступников.
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