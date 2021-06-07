Единение с Android: что Apple показала на WWDC

Обновленный FaceTime, AirPods вместо слухового аппарата, новая функция SharePlay, напоминания о забытых наушниках и многое другое продемонстрировала Apple на своей ежегодной выставке для разработчиков WWDC 2021. Презентация всех возможностей обновленных ОС прошла в онлайн-формате, и «Газета.Ru» готова подробнее рассказать о показанных новинках.

Фото: Reuters Reuters

Ежегодная конференция разработчиков WWDC 2021 года началась 7 июня 2021 года с презентации летних новинок Apple. В этом году компания решила провести мероприятие в онлайн-формате из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Самой ожидаемой новинкой стала операционная система для iPhone iOS 15, которая претерпела сильные изменения со времен предыдущей версии.

Так, FaceTime начал поддерживать несколько новых функций, среди которых режим размытия заднего фона во время видеозвонка. Также пользователь сможет самостоятельно регулировать звук, и выбрать, что он хочет слышать: голос или фоновые звуки.

Кроме того, теперь к звонкам FaceTime смогут подключиться и Android пользователи — через браузер с помощью специальной ссылки-приглашения.

Также во время звонка пользователи смогут вместе играть в игры, смотреть кино или включать демонстрацию экрана. Данная функция будет называться SharePlay и включать в себя не только сервисы Apple, но и Disney+, Hulu, TikTok, HBO Max и Twitch.

Apple

Apple вслед за Google обновила дизайн уведомлений. Теперь в смартфоне есть новая функция Summary, которая автоматически выбирает самые важные из них и ставит в начало списка.

Также появился режим Focus, который интеллектуально определяет наиболее важные уведомления в зависимости от ситуации, которую задает пользователь. Например, на работе отдаёт приоритет коллегам, а перед сном — только самым важным людям.

Камера iOS теперь может фиксировать текст на снимках и скриншотах и его можно сразу скопировать. Также она сможет по фото определить вид растения или животного.

Стоит отметить, что многие аналогичные функций уже были представлены Google на ежегодной презентации Google I/O в новой версии Android 12, так что Apple на этот раз осталось лишь поспевать за своим главным конкурентом.

iPadOS также получила обновление. Теперь в операционной системе появится новая система виджетов, которые можно будет располагать на рабочем столе. Помимо прочего, в 15 версии ОС для планшетов появятся быстрые заметки, новый режим многозадачности, а также возможность создавать приложения для iPad и iPhone.

В WatchOS 8 для смарт-часов Apple Watch обновили режим медитации, добавили новое приложение для релакса, а также возможность отслеживать изменения дыхания. Кроме того, теперь на часах можно будет установить циферблат с портретами людей. Также был улучшен набор и редактирование текстовых сообщений.

Новая MacOS под названием Monterey так же, как и ОС для смартфонов, получит поддержку SharePlay и обновленные iMessage, Focus и новые заметки. Кроме того, в ПК и планшете появится новая возможность Universal Control, которая позволяет управлять двумя устройствами с помощью одного набора клавиатуры и мыши.

Также на Mac стали доступны Shortcuts, которые позволяют пользователям создавать сценарий работы ПК на каждый день. Например, можно одним кликом вызвать все нужные приложения с заранее заготовленным расположением окон.

Для разработчиков все вышепредставленные операционные системы будут доступны сразу после презентации, а финальные версии ОС выйдут этой осенью.

Помимо ОС на презентации показали обновления для наушников AirPods, которые теперь смогут играть роль слухового аппарата, усиливая голос человека, говорящего рядом. Также они смогут воспроизводить важные уведомления от приложений, выбранных пользователем.

Беспроводные наушники получили функцию маяков Apple AirTags — теперь их местоположение будет показано в приложении Find My, а iOS будет уведомлять пользователя, если он забыл где-то свою гарнитуру.