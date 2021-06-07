Apple представила iOS 15 с конкурентом Zoom

Одно из главных обновлений получил сервис FaceTime. Теперь для видеоконференций можно создавать ссылки и отправлять их друзьям или коллегам

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Apple на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021 представила операционную систему (ОС) iOS 15 с рядом новых функций. Трансляция велась на сайте компании.

Одно из главных обновлений получил сервис FaceTime. Так, видеозвонки имеют пространственное звучание и фильтрацию голоса от лишнего шума. Также для более четкой картинки появилась возможность включить портретный режим, при котором фон становится размытым. Кроме того, теперь для видеоконференций можно создавать ссылки, как в Zoom: запланировать совещание и отправить ссылку на него друзьям или коллегам, которые могут присоединиться к звонку даже не имея iPhone - со своего Android- или Windows-устройства. Так же, как в Zoom, во время конференций можно делиться своим экраном.

Другая функция SharePlay в FaceTime позволяет делиться песней или видео в режиме реального времени, чтобы с друзьями удаленно смотреть фильм или слушать музыку. Для этого компания заключила партнерства с Disney , Hulu, HBO Max, TikTok и др.

Другое крупное обновление произошло в уведомлениях. Так, теперь система сама группирует уведомления по категориям. Кроме того, пользователи могут выбрать три режима "Не беспокоить": "работа", "личное" или "отдых". Например, во время работы будут приходить только уведомления от коллег. Также в iMessage можно будет разрешить уведомлять собеседников о том, что вы включили режим "Не беспокоить".

Новая функция Live Text распознает на фотографии текст, который можно скопировать и вставить, например в поисковик. Если система распознает номер, то можно автоматически позвонить по нему. Пока текст распознается только на семи языках (русский в этот список не входит). Распознаются также предметы и образы, например породы собак.

Обновления коснулись и функции "Воспоминания". Теперь можно сделать из ваших фото и видео мини-фильмы под музыку, которые система предложит из Apple Music.

Приложение "Кошелек" можно будет использовать вместо ключей в отелях, с которыми договорилась Apple (пока только в США) и загрузить свои документы, к примеру водительские права. В будущем компания планирует, что приложением можно будет воспользоваться и в аэропортах, что заменит бумажные удостоверения личности.

Изменения в iPadOS

Что касается изменений в операционной системе для планшетов, то iPadOS получила новый дизайн виджетов, которые можно свободно размещать на всем рабочем столе. Стала доступна "Библиотека приложений", в которой автоматически группируются приложения по категориям. Улучшилась функция многозадачности.