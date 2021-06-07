Несколько пользователей соцсети Twitter подали иск к Роскомнадзору за использование технологии замедления ее работы. Об этом журналистам сообщил Павел Чиков - глава правозащитной организации "Агора", адвокаты которой оказывают заявителям правовую помощь.

"В Таганский районный суд Москвы поступил коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор Meduza Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин", - сказал Чиков.

10 марта Роскомнадзор сообщил, что в отношении Twitter "приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса". Решение было принято из-за отказа руководства сервиса удалять незаконный контент. Замедление было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. 17 мая ведомство объявило, что снимает ограничения доступа к сервису в фиксированных сетях, но сохранило замедление трафика на мобильных устройствах.

По словам Чикова, в исковом заявлении сказано, что истцы "никогда не публиковали нелегальный контент, не призывали к насилию, не оправдывали насилие или дискриминацию". Они также констатировали, что "не были каким бы то ни было образом связаны с владельцами других аккаунтов, ответственными за размещение предположительно запрещенной информации".

"Таким образом, вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения", - сказано в иске.