Во Франции Google оштрафовали на €220 млн

Американскую корпорацию Google оштрафовали во Франции на 220 млн. Наказать IT-гиганта решило французское Управление по вопросам конкуренции, за то, что он пользовался доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Согласно документу, регулятор установил, что Google предоставлял преференции своим собственным сервисам и технологиям, которые продвигаются на рынке под брендом Google Ad Manager.

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Об этом стало известно из пресс-релиза французского антимонопольного ведомства

Нарушения законодательства о свободной конкуренции выявили как в работе рекламного сервиса DFP, позволяющего издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места, так и в устройстве платформы SSP AdX, организующей аукционы показов и рекламных запасов для рекламодателей. Французский регулятор постановил, что Google в ущерб конкурентам и издателям мобильных сайтов и приложений продвигал свои сервисы и получал значительную долю рекламных контрактов.

Американский интернет-гигант не стал оспаривать претензии Управления по вопросам конкуренции и заключил с ним сделку, согласившись оплатить штраф и взяв на себя обязательства внести изменения в работу Google Ad Manager.

Глава французского антимонопольного ведомства Изабель де Сильва заметила, что решение наказать Google за злоупотребление алгоритмами рекламных процессов имеет особое значение. По её словам, интернет-гигант должен нести особую ответственность за своё поведение, занимая доминирующее положение на рынке. Выявленные ведомством методы ведения бизнеса негативно сказались на конкуренции на развивающемся рынке онлайн-рекламы и навредили другим игрокам, особенно на фоне падения спроса на бумажные издания.