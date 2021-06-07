Во Франции Google оштрафовали на €220 млн

Американскую корпорацию Google
оштрафовали во Франции
на 220 млн. Наказать IT-гиганта решило французское Управление по вопросам конкуренции, за то, что он пользовался доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. Согласно документу, регулятор установил, что Google предоставлял преференции своим собственным сервисам и технологиям, которые продвигаются на рынке под брендом Google Ad Manager.
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Нарушения законодательства о свободной конкуренции выявили как в работе рекламного сервиса DFP, позволяющего издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места, так и в устройстве платформы SSP AdX, организующей аукционы показов и рекламных запасов для рекламодателей. Французский регулятор постановил, что Google в ущерб конкурентам и издателям мобильных сайтов и приложений продвигал свои сервисы и получал значительную долю рекламных контрактов.
Американский интернет-гигант не стал оспаривать претензии Управления по вопросам конкуренции и заключил с ним сделку, согласившись оплатить штраф и взяв на себя обязательства внести изменения в работу Google Ad Manager.
Глава французского антимонопольного ведомства Изабель де Сильва заметила, что решение наказать Google за злоупотребление алгоритмами рекламных процессов имеет особое значение. По её словам, интернет-гигант должен нести особую ответственность за своё поведение, занимая доминирующее положение на рынке. Выявленные ведомством методы ведения бизнеса негативно сказались на конкуренции на развивающемся рынке онлайн-рекламы и навредили другим игрокам, особенно на фоне падения спроса на бумажные издания.
Ранее Google оштрафовали на 102 млн по иску итальянского антимонопольного регулятора. Оказалось, что компания не давала работать местному приложению для поиска мест подзарядки электромобилей, вынуждая водителей использовать Google Maps. Однако самый суровый штраф за историю IT-гиганту грозит в России: размер претензий телеканала «Царьград» из-за блокировки его канала в YouTube по решению суда будет увеличиваться каждую неделю, а значит, уже через семь-восемь месяцев он приблизится к рыночной стоимости материнской компании Google — Alphabet.