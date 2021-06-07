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Meizu выпустила смартфон с полностью белым экраном

Ferra.ru
6 часов назад
К сожалению, это лимитированная версия
Meizu выпустила смартфон с полностью белым экраном
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Последние несколько лет у Meizu наблюдаются заметные проблемы. Несмотря на это, компания продолжает стараться удивлять как фанатов, так и общественность.
Так, например, китайский производитель представил необычную версию своего флагманского Meizu 18. Отличительной особенностью аппарата стал белый дисплей.
К сожалению, по словам компании, она не станет отправлять такую модификацию девайса в массовое производство. Всего лимитированных Meizu 18 будет выпущено 88 экземпляров, пишет MyDrivers.
Менеджер по новой продукции Meizu Чжу Хайчжоу рассказал, что создание белых панелей «чрезвычайно сложно». Так, например, в этот процесс входят цветное тонирование, нанесение покрытия до процесса склеивания, а также различные сложности допуска.
Напомним, что стандартная версия Meizu 18 вышла ещё в марте 2021 года.
Наука и техника,
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