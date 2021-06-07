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Объявлена цена самого мощного смартфона в мире

Lenta.ru
8 часов назад
Asus объявила российские цены на смартфон ROG Phone 5. Об этом сообщается на сайте компании.
Объявлена цена самого мощного смартфона в мире
Фото: ASUSASUS
Ориентированный на геймеров аппарат будет доступен в трех версиях. Базовая с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти оценена в 72 990 рублей, модель с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти доступна за 79 990 рублей.
Топовая версия аппарата, получившая 16 гигабайт оперативной памяти, продается за 89 990 рублей. ROG Phone 5, который называют самым мощным смартфоном в мире, будет доступен для покупки в интернет-магазине Asus и у партнеров в ближайшие дни. В подарок компания предложит фирменные игровые наушники.
Флагманское устройство имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2448х1080 пикселей с частотой 144 герца. Девайс базируется на топовом процессоре Snapdragon 888, имеет поддержку 5G, ОС Android 11 с оболочкой ROG UI. Смартфон получил стереодинамики, разъем для наушников, встроенный в экран дактилоскопический сенсор.
На задней панели девайса находится тройная камера с объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей, умеющая записывать видео в разрешении 8K. Телефон имеет аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. Анонс Asus ROG Phone 5 состоялся в середине марта.
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