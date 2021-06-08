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Рогозин пообещал новые уголовные дела в космической отрасли

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
48 минут назад
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что уголовные дела в ракетно-космической отрасли продолжат возбуждать по «документам прошлых лет».
Рогозин пообещал новые уголовные дела в космической отрасли
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это явно не последнее дело. Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита «Роскосмоса» внимательно изучают документы прошлых лет», – передает РИА «Новости» слова Рогозина об уголовных делах в отрасли.
Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля, по которому проходит экс-глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.
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