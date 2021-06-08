Рогозин пообещал новые уголовные дела в космической отрасли

«Это явно не последнее дело. Департамент экономической безопасности и служба внутреннего аудита «Роскосмоса» внимательно изучают документы прошлых лет», – передает РИА «Новости» слова Рогозина об уголовных делах в отрасли.
Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что Рогозин лично инициировал передачу в следственные органы материалов внутренней проверки по делу о хищении средств при поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля, по которому проходит экс-глава Ракетно-космической корпорации «Энергия»Владимир Солнцев.