Американцы создали робота с навыками Человека-паука

Недавно в калифорнийском «Диснейленде» открыли кампус «Мстителей». Внимание посетителей привлёк прыгающий там Человек-паук. Самое интересное в нём то, что это не каскадёр, а робот.

Робот подменяет актёра во время самых опасных моментов. Он может прыгать со здания на здание. Отмечается, что робота сложно отличить от живого человека. Как это выглядит, можно посмотреть на видео:

Впервые «Дисней» рассказала о роботе-каскадёре несколько лет назад. Тогда у него ещё не было костюма Человека-паука. Робот оснащён набором датчиков, благодаря которым он получает информацию для принятия решений. Всё вместе позволяет каскадёру правильно приземляться.