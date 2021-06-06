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Американцы создали робота с навыками Человека-паука

Ferra.ru
6 июня 2021
Американцы создали робота с навыками Человека-паука
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Недавно в калифорнийском «Диснейленде» открыли кампус «Мстителей». Внимание посетителей привлёк прыгающий там Человек-паук. Самое интересное в нём то, что это не каскадёр, а робот.
Робот подменяет актёра во время самых опасных моментов. Он может прыгать со здания на здание. Отмечается, что робота сложно отличить от живого человека. Как это выглядит, можно посмотреть на видео:
Впервые «Дисней» рассказала о роботе-каскадёре несколько лет назад. Тогда у него ещё не было костюма Человека-паука. Робот оснащён набором датчиков, благодаря которым он получает информацию для принятия решений. Всё вместе позволяет каскадёру правильно приземляться.
Помимо этого в «Диснейленде» появился новый аттракцион Web Slingers. Его участников везут через особняк, в котором ходят виртуальные роботы-пауки. Они якобы устраивают беспорядок в доме Человека-паука. Нужно помочь Питеру Паркеру и ликвидировать пауков.
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