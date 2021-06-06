Ученые назвали фрукты, чьи косточки смертельно опасны

Учёные Национального исследовательского центра Египта
предупредили об опасности косточек некоторых фруктов. Они содержат синильную кислоту, которая может отравить человека. Об этом сообщает
«МК» со ссылкой на Al Arabiya.
Доктор Мухаммед Ихаб Фуад заявил, что речь идет о косточках абрикоса, слив, персика, яблок и горького миндаля. Самое большое количество синильной кислоты (циановодорода) содержится в горьком миндале. Вызвать смерть также могут 100 г абрикосовых косточек.
По данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания в день можно употреблять не более половины косточки абрикоса.
Отравления можно избежать, если использовать термическую обработку косточек. Смертельная доза синильной кислоты - 0,24-0,97 мг/литр крови. Смерть, как правило, наступает в течение 5—15 минут.
Синильная кислота - бесцветная, очень летучая, легкоподвижная ядовитая жидкость, имеющая характерный запах горького миндаля. Являлась основной составляющей препарата «Циклон Б», который использовался нацистами для убийства людей в концентрационных лагерях. В некоторых штатах США синильная кислота использовалась в газовых камерах как отравляющее вещество при смертной казни. В последний раз это произошло в Аризоне в 1999 году.