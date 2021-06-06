Таяние льда в Арктике резко ускорилось

Морские льды на большей части арктических территорий истончаются в два раза быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых Университетского колледжа Лондона.

По словам руководителя проекта Робби Маллета, толщина ледового покрова морей Арктики служит индикатором экологического здоровья региона, а также позволяет отслеживать ход глобального потепления в целом.

«Толстые льдины работают как изолирующее одеяло, не позволяющее океану нагревать атмосферу зимой и защищая его от солнечных лучей летом. Тонкий лед с меньшей вероятностью справится с этой функцией», — отметил ученый.

Специалисты получили более точные данные о скорости исчезновения морского льда в Арктике с помощью компьютерного моделирования на основе данных с 2002 по 2018 год. Ранее исследователи полагались на измерения советских путешественников, самое раннее из которых выполнили еще в 1954 году.

Робби Маллет уточнил, что таяние арктических льдов несет как негативные, так и позитивные последствия для людей и планеты. С одной стороны, уменьшение льдов освобождает больше воды, которая впоследствии обрушивается на побережья во время штормов. С другой — более активное судоходство по Северному морскому пути сократит время перевозки грузов, что снизит выбросы углерода в атмосферу.

Отступление ледовых полей также открывает больше возможностей для георазведки и добычи нефти и газа на российском шельфе Арктики.

По словам авторов исследования, новые методы изучения климата в Арктике позволили закрыть многолетний пробел в данных и дали более точные сведения, которые помогут лучше прогнозировать изменения климата в глобальном масштабе.