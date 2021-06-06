В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Морские льды в Арктике таят вдвое быстрее, чем считали ученые: Новости ➕1, 06.06.2021

+1иещё 2
6 июня 2021
Морские льды на большей части арктических территорий истончаются в два раза быстрее, чем считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых Университетского колледжа Лондона.
Таяние льда в Арктике резко ускорилось
Фото: +1+1
По словам руководителя проекта Робби Маллета, толщина ледового покрова морей Арктики служит индикатором экологического здоровья региона, а также позволяет отслеживать ход глобального потепления в целом.
«Толстые льдины работают как изолирующее одеяло, не позволяющее океану нагревать атмосферу зимой и защищая его от солнечных лучей летом. Тонкий лед с меньшей вероятностью справится с этой функцией», — отметил ученый.
Специалисты получили более точные данные о скорости исчезновения морского льда в Арктике с помощью компьютерного моделирования на основе данных с 2002 по 2018 год. Ранее исследователи полагались на измерения советских путешественников, самое раннее из которых выполнили еще в 1954 году.
Робби Маллет уточнил, что таяние арктических льдов несет как негативные, так и позитивные последствия для людей и планеты. С одной стороны, уменьшение льдов освобождает больше воды, которая впоследствии обрушивается на побережья во время штормов. С другой — более активное судоходство по Северному морскому пути сократит время перевозки грузов, что снизит выбросы углерода в атмосферу.
Отступление ледовых полей также открывает больше возможностей для георазведки и добычи нефти и газа на российском шельфе Арктики.
По словам авторов исследования, новые методы изучения климата в Арктике позволили закрыть многолетний пробел в данных и дали более точные сведения, которые помогут лучше прогнозировать изменения климата в глобальном масштабе.
Напомним, в конце мая российские ученые спрогнозировали экономические потери в 5 трлн рублей из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике к 2050 году. Исчезновение многолетних льдов назвали причиной 29% потерь при добыче нефти и газа в регионе.
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители