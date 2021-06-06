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Роскосмос выпустит четыре ракеты «Ангара» до конца года

ИА Regnum
22 часа назад
График испытаний новых ракет семейства «Ангара» предусматривает выпуск четырёх носителей этой серии в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.
Роскосмос выпустит четыре ракеты «Ангара» до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рогозин рассказал, что до конца года госкорпорация планирует сдать две лёгких и две тяжёлых модификации «Ангары». При этом на 2021 год запланировано только два запуска — по одному для носителя каждого типа.
Глава Роскосмоса добавил, что испытательный запуск тяжёлой «Ангары» сможет производиться с полезной нагрузкой. Однако ракета будет выводиться на геостационарную орбиту, что затрудняет выбор подходящего космического аппарата.
Ещё одной целью предстоящего испытательного запуска «Ангары» станет испытание нового разгонного блока. Раньше эти носители запускались с блоками «Бриз», в будущих стартах будет использоваться разгонный блок ДМ, получивший название «Персей».
Семейство носителей «Ангара» включает носители от лёгкого до тяжёлого классов. Первый испытательный запуск тяжёлой «Ангары» состоялся в 2014 году. Вторая тяжёлая ракета была запущена в декабре 2020 года, оба старта прошли успешно.
Наука и техника,Роскосмос,
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