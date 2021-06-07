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В зеленом чае нашли вещество, борющееся с коронавирусом

Мир24иещё 4
14 часов назад
Британские ученые обнаружили в зеленом чае вещество, которое борется с коронавирусом SARS-CoV-2, пишет РИА ФАН.
В зеленом чае нашли вещество для борьбы с COVID
Фото: Мир 24 Мир 24
Специалисты Университета Суонси решили при помощи нейросети выявить природные соединения, которые могут быть полезны при лечении коронавирусной инфекции, и обнаружили такое вещество в зеленом чае.
«Соединение, которое, по прогнозам нашей модели, является наиболее активным, – это галлокатехин, который присутствует в зеленом чае», – рассказал доктор Суреш Моханкумар.
Ученым предстоит дополнительное исследование, которое докажет эффективность галлокатехина в ходе клинических испытаний. Но уже сейчас ученые не исключают создания лекарства от коронавирусной инфекции на основе зеленого чая, уточняет Nation News.
О пользе зеленого чая известно давно. Он улучшает здоровье кожи, предупреждает развитие сахарного диабета второго типа и болезней сердца. Ученые регулярно включают его в списки продуктов, которые продлевают жизнь.
Наука и техника,COVID-19,РИА ФАН,
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