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Новый алгоритм позволит выявлять вспышки СOVID-19 с помощью канализации

Lenta.ruиещё 1
6 июня 2021
Группа канадских ученых разрабатывает алгоритм, который сможет анализировать сточные воды и определять, в каких районах происходит вспышка коронавируса, сообщает CTVNews.
Вспышки СOVID начнут выявлять с помощью канализации
Фото: ReutersReuters
По словам исследователей, в канализационные колодцы будут помещаться специальные датчики, которые будут выявлять остаточные гены SARS-CoV-2 в экскрементах людей. При обнаружении вируса устройство отправит сигнал тревоги в лабораторию, и затем ученые смогут уже вручную проверить отходы определенного коллектора. По словам ученых, весь этот процесс займет не больше суток.
Похожая система уже используется во многих районах Оттавы, однако сейчас материалы всех колодцев приходится собирать вручную. Новая система позволит более точно спрогнозировать, в каких именно районах начинается вспышка коронавируса и отправить местных жителей на тестирования или самоизоляцию.
Впоследствии, считают ученые, этот алгоритм можно будет использовать для отслеживания других вирусов, а также для анализа химикатов в канализационной системе. Это поможет выявлять местонахождение лабораторий по производству взрывчатых веществ и наркотиков.
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