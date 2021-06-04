На Android появилась полезная функция в Telegram

Telegram добавил полезную функцию пользователям Android. Об этом сообщается тематический канал Telegram Info.
«В Beta-версии Telegram для Android под номером 7.8.0 голосовые чаты получили поддержку видео», – говорится в сообщении.
Каждый участник голосового чата сможет одновременно запустить видео с веб-камеры и показывать экран своего устройства. На данный момент такая функция работает в бета-версии Telegram для macOS. Разработчики пока не сообщили, когда функция видеозвонков и видеотрансляций появится в стабильных версиях приложения.
Ранее «ФедералПресс» писал, что WhatsApp выпустил долгожданную функцию.