На Android появилась полезная функция в Telegram

Каждый участник голосового чата сможет одновременно запустить видео с веб-камеры и показывать экран своего устройства. На данный момент такая функция работает в бета-версии Telegram для macOS. Разработчики пока не сообщили, когда функция видеозвонков и видеотрансляций появится в стабильных версиях приложения.