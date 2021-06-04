Ученые опровергли теорию "эгоистичного стада" у голубей

Голуби опровергли теорию "эгоистичного стада" при угрозе со стороны хищника голуби сообща действуют в стае, а не преследуют свои корыстные интересы. Это наблюдение британских исследователей противоречит широко распространенной теории "эгоистичного стада".

Статья ученых принята к публикации в журнале Current Biology. Чтобы изучить реакцию голубей на атаку хищника, исследователи из Университета Роял Холлоуэй использовали предназначенного изначально для отпугивания птиц на аэродромах робота-сапсана RoboFalcon. Выяснилось, что при его приближении почтовые голуби не стремились лететь ближе к центру стаи. Вместо этого они смыкали свои ряды, выравниваясь по направлению атаки.

Таким образом, считают исследователи, шансы стаи как единого целого на успешный отход без жертв увеличивались. Такое поведение наблюдалось как для малых, так и для больших групп голубей и противоречит популярной теории "эгоистичного стада". Эта теория была впервые выдвинута в 1971 году британским эволюционным биологом Уильямом Гамильтоном в своей статье "Геометрия для эгоистичного стада".

Согласно ей, члены стада повышают свои шансы на выживание, передвигаясь к ее центру и подставляя тем самым под удар своих соседей. Стадо таким образом, является единым целым, но двигаться в нем особей заставляют их собственные интересы. "Теория "эгоистичного стада" предполагает, что по меньшей мере одна особь будет съедена.