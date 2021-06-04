В Млечном Пути обнаружили редкий космический объект

Астрономы обнаружили короткую вспышку рентгеновского излучения, источником которой может стать ранее не известный магнитар в Млечном Пути. Таким образом, количество открытых космических объектов этого редкого типа может достигнуть 25. Об этом сообщает издание Science Alert.

Магнитары считаются возможными источниками быстрых радиовсплесков (FRB). Одна из нейтронных звезд в Млечном Пути способна излучать мощный радиосигнал, которые ранее приходили от источников за пределами галактики. На настоящий момент точный механизм FRB неизвестен, однако, возможно, что это явление связано с напряжением внешних слоев звезды, возникающим из-за гравитации и магнитного поля.