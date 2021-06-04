В Млечном Пути обнаружили редкий космический объект

Вспышка была зафиксирована 3 июня вблизи галактической плоскости. Последующие наблюдения с использованием телескопа NASA
Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) и рентгеновского телескопа Swift идентифицировали галактические координаты источника, а также выявили пульсации, характерные для магнитара — нейтронной звезды со сверхсильным магнитным полем (примерно в тысячу раз сильнее, чем у обычной нейтронной звезды). На сегодняшний день подтверждено 24 магнитара и известно шесть кандидатов.