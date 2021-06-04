Ученые заявили о пользе совместного сна детей с питомцами

Совместный сон с питомцем может быть полезен для ребенка, уверяют канадские ученые. С животными спит почти треть детей, и качество их сна не хуже, а иногда даже лучше, чем у тех, кто спит один. Вероятно, дело в том, что дети видят в питомцах друзей и любимый кот или пес под боком делает сон комфортнее.

Родители часто возражают против того, чтобы их ребенок пускал собаку или кошку в постель — животное, по их мнению, может спровоцировать аллергию, укусить или поцарапать ребенка и наверняка будет мешать ему спать. Однако новое исследование специалистов Университета Конкордия в Канаде, опубликованное в журнале Sleep Health, оспаривает последний пункт — питомец в постели не только не вредит сну, но иногда даже его улучшает.

Ученые использовали данные, полученные в ходе масштабного исследования, посвященного связи между стрессом у детей, сном и циркадными ритмами. Дети и родители отвечали на вопросы о режиме и гигиене сна: ложатся ли дети спать в одно и то же время, что делают перед сном, в насколько комфортных условиях спят. Также в течение двух недель несовершеннолетние носили устройство для мониторинга активности и заполняли журнал сна. Одну ночь они проводили со специальным устройством, которое снимало электроэнцефалограмму во время сна.

«Один из вопросов был о том, делят ли дети постель с домашним животным, — говорит профессор Дженнифер МакГрат, одна из авторов работы. — Мы удивились, что каждый третий ребенок ответил «да»!».

Они обратились к медицинской литературе, чтобы выяснить, влияет ли совместный сон с животным на качество сна. Но оказалось, что исследований по этой теме мало и почти все они посвящены взрослым людям.

«Многие дети спят с животными, но мы не знаем, как это влияет на их сон, — отмечает Хилари Роу, ведущий автор исследования. — Поэтому мы посчитали это важным вопросом, который стоит изучить».

Исследователи разделили детей на три группы в зависимости от того, как часто они спали со своим питомцем: никогда, иногда или часто. Затем они сравнили эти три группы по целому ряду особенностей сна, чтобы выяснить, есть ли между ними существенные различия. Они использовали информацию о продолжительности сна, времени засыпания, частоте пробуждений в течение ночи. Все три группы имели схожие показатели.

Питомец в постели никак не мешал сну. Более того, некоторые дети с животными спали даже лучше.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что присутствие домашнего животного не оказывает негативного влияния на сон, — подчеркивает Роу. — Более того, дети, которые чаще всего спали со своими питомцами, отмечали более высокое качество сна, особенно подростки».

По ее мнению, дело в том, что дети видят в животных своих друзей и это делает их сон более комфортным.

«Эти результаты также наталкивают нас на мысль о том, как улучшить технологию измерения сна, — полагает Макграт. — Многие носимые устройства, такие как Apple Watch и Fitbit, или даже сами смартфоны оснащены акселерометрами, которые определяют движение, чтобы собрать данные о сне человека. Учитывая количество людей, которые спят в одной постели со своим партнером или домашним животным, возможно, имеет смысл разработать настройки для совместного сна, чтобы подкорректировать алгоритм, используемый для определения нарушений сна или пробуждений, что позволило бы сделать оценку сна гораздо более точной».

Однако специалисты из клиники Майо ранее пришли к противоположным выводам относительно животных в постели — по крайней мере, в отношении взрослых людей и их собак.

На протяжении недели 40 добровольцев носили отслеживающее активность устройство, такое же надевалось на шею их собакам. Как показали полученные с устройств данные, у людей эффективность сна — то есть время, проведенное во сне по отношению ко всему времени, проведенному в кровати — составила в среднем 81% независимо от размера собаки. 80% считается вполне удовлетворительным показателем.

Оказалось важно, находилась ли собака при этом в постели хозяина или спала на полу — в первом случае эффективность сна составляла 80%, а во втором — 83%.