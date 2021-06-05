Пользователи Apple смогут увидеть "слежку" приложений

Отмечается, что одним из важных нововведений станет панель управления, которая предоставляет подробную информацию о том, какие данные собираются каждым сторонним приложением, установленным на устройстве пользователя. Таким образом, Apple ограничивает их чрезмерную активность при сборе данных, отмечает издание.

Также в новом обновлении пользователи теперь смогут устанавливать статус, в частности, указывать, что они находятся за рулем, спят, работают, или просто хотят, чтобы их не беспокоили. Установленный статус будет определять, как обрабатываются входящие уведомления. Будут усовершенствованы и сообщения, которые Apple планирует превратить в прямого конкурента мессенджерам и приложениям, в том числе WhatsApp и Messenger от Facebook.