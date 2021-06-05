В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Apple позволит пользователям узнавать о собираемой о них информации

Газета.Ruиещё 7
5 июня 2021
Компания Apple, которая представит новое обновление для своей продукции на следующей неделе, покажет функцию, позволяющую пользователю узнать, какую информацию о нем собирают приложения. Об этом сообщает Bloomberg.
Пользователи Apple смогут увидеть "слежку" приложений
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что одним из важных нововведений станет панель управления, которая предоставляет подробную информацию о том, какие данные собираются каждым сторонним приложением, установленным на устройстве пользователя. Таким образом, Apple ограничивает их чрезмерную активность при сборе данных, отмечает издание.
Также в новом обновлении пользователи теперь смогут устанавливать статус, в частности, указывать, что они находятся за рулем, спят, работают, или просто хотят, чтобы их не беспокоили. Установленный статус будет определять, как обрабатываются входящие уведомления. Будут усовершенствованы и сообщения, которые Apple планирует превратить в прямого конкурента мессенджерам и приложениям, в том числе WhatsApp и Messenger от Facebook.
Ранее сообщалось, что Apple занимается разработкой новых моделей планшетов — iPad Pro с беспроводной зарядкой и новым iPad Mini.
Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители