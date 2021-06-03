Ученые очистили от вековых пятен капеллу Медичи

Группа итальянских реставраторов, объединившись с биологами из национального агентства новых технологий, с помощью бактерий сумела вернуть былое великолепие знаменитой капелле Медичи, над которой трудился Микеланджело Буонарроти
. Эксперимент проходил в условиях строжайшей секретности. Мемориальная часовня была возведена в первой половине XVI века, однако уже спустя 60 лет после завершения строительства стены стремительно потускнели, а на скульптурах и саркофагах появились пятна странного характера. Реставраторы связывают эти метаморфозы с правителем Флоренции
Алессандро Медичи. Его похоронили в часовне, но, судя по всему, тело герцога не было подвергнуто надлежащей обработке. Эксперты убеждены, что из-за этого бактериям удалось глубоко просочиться в высококачественный каррарский мрамор и нанести колоссальный урон творению Микеланджело.