Ученые очистили от вековых пятен капеллу Медичи

Группа итальянских реставраторов, объединившись с биологами из национального агентства новых технологий, с помощью бактерий сумела вернуть былое великолепие знаменитой капелле Медичи, над которой трудился Микеланджело Буонарроти . Эксперимент проходил в условиях строжайшей секретности. Мемориальная часовня была возведена в первой половине XVI века, однако уже спустя 60 лет после завершения строительства стены стремительно потускнели, а на скульптурах и саркофагах появились пятна странного характера. Реставраторы связывают эти метаморфозы с правителем Флоренции Алессандро Медичи. Его похоронили в часовне, но, судя по всему, тело герцога не было подвергнуто надлежащей обработке. Эксперты убеждены, что из-за этого бактериям удалось глубоко просочиться в высококачественный каррарский мрамор и нанести колоссальный урон творению Микеланджело.

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Реставрацию в капелле проводили несколько раз, однако избавиться от особо стойких пятен так и не удалось. В ноябре 2019 года Национальный исследовательский совет Италии обследовал сооружение с помощью инфракрасного излучения, в результате чего на скульптурах и двух гробницах были обнаружены кальцит, силикат, а также органические элементы. Это натолкнуло ученых на поиски более креативного решения проблемы.

Лучше всех с поставленной учеными задачей справилась "чистящая" бактерия Serratia ficaria SH7

Биолог Анна Роза Спрокати отобрала из коллекции почти 1000 штаммов восьми видов микробов, которые обычно используют для разложения нефти, полученной в результате разливов, и для снижения токсичности тяжелых металлов. Некоторые из них также способны поглощать фосфаты, белки, клей, масла, вышеупомянутые силикаты и другие соединения, но при этом совершенно безвредны как для людей, так и для скульптур.