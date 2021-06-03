В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ученые очистили от вековых пятен капеллу Медичи

Российская Газета
39 минут назад
Группа итальянских реставраторов, объединившись с биологами из национального агентства новых технологий, с помощью бактерий сумела вернуть былое великолепие знаменитой капелле Медичи, над которой трудился Микеланджело Буонарроти. Эксперимент проходил в условиях строжайшей секретности. Мемориальная часовня была возведена в первой половине XVI века, однако уже спустя 60 лет после завершения строительства стены стремительно потускнели, а на скульптурах и саркофагах появились пятна странного характера. Реставраторы связывают эти метаморфозы с правителем Флоренции Алессандро Медичи. Его похоронили в часовне, но, судя по всему, тело герцога не было подвергнуто надлежащей обработке. Эксперты убеждены, что из-за этого бактериям удалось глубоко просочиться в высококачественный каррарский мрамор и нанести колоссальный урон творению Микеланджело.
Ученые очистили от вековых пятен капеллу Медичи
Фото: WikipediaWikipedia
Реставрацию в капелле проводили несколько раз, однако избавиться от особо стойких пятен так и не удалось. В ноябре 2019 года Национальный исследовательский совет Италии обследовал сооружение с помощью инфракрасного излучения, в результате чего на скульптурах и двух гробницах были обнаружены кальцит, силикат, а также органические элементы. Это натолкнуло ученых на поиски более креативного решения проблемы.
Лучше всех с поставленной учеными задачей справилась "чистящая" бактерия Serratia ficaria SH7
Биолог Анна Роза Спрокати отобрала из коллекции почти 1000 штаммов восьми видов микробов, которые обычно используют для разложения нефти, полученной в результате разливов, и для снижения токсичности тяжелых металлов. Некоторые из них также способны поглощать фосфаты, белки, клей, масла, вышеупомянутые силикаты и другие соединения, но при этом совершенно безвредны как для людей, так и для скульптур.
Предварительно проведя тест на участке мрамора за алтарем, ученые выяснили, что лучше всех с поставленной задачей справилась "чистящая" бактерия Serratia ficaria SH7, поглотившая с огромным аппетитом всю вековую грязь. Именно ее выпустили в часовню Медичи в разгар пандемии, уведомив общественность об успешном завершении "тайной операции" лишь сейчас.
Наука и техника,Микеланджело Буонарроти,Флоренция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители