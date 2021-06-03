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Рогозин заявил, что мечтает полететь в космос туристом

ТАСС
1 час назад
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), что хотел бы полететь в космос.
Рогозин захотел полететь в космос туристом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Любой нормальный человек мечтает слетать в космос, почему я должен быть исключением? Конечно, мечтал бы!" - сказал Рогозин в ответ на вопрос, хотел бы он сам слетать на орбиту космическим туристом.
ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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