Вокруг Суздаля найдено 30 средневековых поселений

Ученые Института археологии РАН начали двадцатый сезон полевых работ в Суздальском Ополье. Уже первый месяц археологических разведок добавил 30 ранее неизвестных селищ к общему списку средневековых поселений ближней округи Ополья: теперь в нем более 400 пунктов. И этот список далеко не полон: по предварительным данным, пока найдено менее половины всех поселений, существовавших на территории Суздальского Ополья – «ядра» Владимиро-Суздальского княжества, ставшего в XII веке новым политическим центром Руси.

Фото: ИА РАН ИА РАН

«Хотя сегодня мы много знаем о средневековых поселениях, занятиях и культуре их обитателей, общей динамике славянской колонизации, каждый полевой сезон приносит яркие находки, раскрывающие неизвестные подробности истории Северо-Восточной Руси. Систематическое обследование центра Суздальской земли и интеграция данных о выявленных памятниках в единую информационную систему позволяют составить уникальную по своей подробности и полноте карту средневекового расселения, достоверно воссоздать общий процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье», – сказал директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Суздальское Ополье – плато с плодородными землями, окруженное лесами, на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X–XII веках здесь сложилась густая сеть поселений, многие из которых, в отличие от большинства средневековых поселений, были основаны далеко от водных путей и отличались большими размерами, не уступающими малым городам того времени. Как показали археологические данные, значительная часть этих сел пережила монгольское нашествие, а многие из них продолжают существовать и сейчас.

В 2020–2021 годах Суздальская экспедиция ИА РАН сосредоточилась на поисках средневековых поселений в ближайшей округе Суздаля , в радиусе 10 километров от города. Территория вокруг Суздаля застраивается, и только полное археологическое обследование позволит понять, каким был средневековый ландшафт вокруг Суздаля, обнаружить и поставить на учет археологические памятники, которые на современной поверхности практически не видны.

Хотя окрестности Суздаля ранее неоднократно обследовались, разведки последних двух лет выявили вблизи города около полутора десятка ранее неизвестных селищ, расположенных в малозаметных верховьях оврагов. В распаханном культурном слое большинства этих поселений археологи собрали предметы XI–XIV веков, а также лепную керамику, созданную без гончарного круга и датируемую I тысячелетием.

Еще полтора десятка поселений XI–XIV веков было найдено в верховьях реки Рпени, в 15–20 километрах к юго-востоку от Суздаля. В результате обследований в течение двух последних лет на поверхности селищ и в шурфах археологи собрали около 650 средневековых артефактов: бытовых вещей, орудий труда, украшений и предметов христианского благочестия. Датировки керамики и вещевых находок показывают, что время максимального роста поселений и наиболее интенсивной жизнедеятельности в Суздальском Ополье приходится на XII – первую половину XIII века.

Находки, собранные на селищах XI–XIV веков, указывают на высокий социальный статус части их обитателей: это предметы вооружения и снаряжения всадника, престижные украшения костюма и предметы благочестия. Такие находки ранее было предложено рассматривать как свидетельства присутствия на поселениях «усадеб знати», дворов представителей социальной элиты различного ранга. Исследования 2020–2021 годов показали, что небольшие поселения с «усадьбами знати» вокруг Суздаля появились раньше, чем ранее предполагалось – не позднее конца XI века.

Среди находок, свидетельствующих о высоком статусе владельца – деталь навершия рукояти меча, украшенного инкрустацией (находка 2019 года), фрагмент уздечного разделительного кольца с зооморфными личинами, выполненными по северноевропейским мотивам, фрагмент шейной гривны, крест с эмалью редкой формы, массивная поясная пряжка болгарского происхождения, поясные накладки и подвеска из монеты – денария, отчеканенного в Англии (Кнут Великий, чекан 1023-1029 гг.). К числу редких находок относятся фрагменты клинкового оружия X–XI веков – на территории Суздальском Ополье это вторая находка.

Вероятно, часть обитателей этих поселений сохраняла элементы культуры, связанные со скандинавской средой: такие предметы, были распространены на Руси в X веке и, видимо, пережили свое время в северо-восточных русских землях. Об этом свидетельствует «кресаловидная подвеска» – амулет, характерный для скандинавской культуры. Около 40 таких подвесок было найдено в Гнездове, на Новгородском (Рюриковом) Городище, в Старой Ладоге и Пскове, но на археологических памятниках Северо-Восточной Руси ранее были известны лишь два таких амулета.

Большинство артефактов, подтверждающих высокий статус их владельцев, относится к более позднему времени – второй половине XII–XIII веку. Одна из наиболее ярких находок – свинцовая подвесная печать с надписью «Илия, епископ Новгородский» и изображением Богоматери Знамения на оборотной стороне. Печать была найдена частным лицом и передана сотрудникам экспедиции. Она скрепляла документ, вышедший из канцелярии новгородского епископа Ильи (Иоанна) в 1163–1164 годах. Возможно, этот документ имел отношение к конфликту, который разгорелся вокруг ростовской епископской кафедры между епископом Леоном (Леонтием II) и князем Андреем Боголюбским , желавшим поставить в епископы своего претендента и выделить из Ростовской епархии новую, Владимирскую. Конфликт завершился возвращением Леона на ростовскую кафедру в 1165 году, а Владимирская и Суздальская епархия были созданы лишь через 100 лет.

Часть находок доказывает принадлежность обитателей селищ к воинской среде: это фрагменты амулетов-топориков, кистеня и стремени, инкрустированного цветным металлом. Среди других находок, существенных для прояснения социального облика поселений – фрагменты амфор, детали металлических светильников, книжные застежки.

Полевые работы 2020–2021 годов пополнили суздальскую коллекцию христианской металлопластики редкими предметами. В их числе – три подвески в виде фигур Архангела с распростертыми крыльями и руками, сложенными на груди (XII – первая половина XIII в.), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII в.– первая половина XIII в.) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII – XIV в.). Два последних типа образков ранее не были представлены на памятниках Ополья.

Полевые работы 2020–2021 годов пополнили суздальскую коллекцию христианской металлопластики редкими предметами. В их числе – три подвески в виде фигур Архангела с распростертыми крыльями и руками, сложенными на груди (XII – первая половина XIII в.), круглая иконка с изображением Богоматери Оранты в складчатых одеждах (XII в.– первая половина XIII в.) и иконка с полукруглым завершением, несущая изображение Архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII – XIV в.). Два последних типа образков ранее не были представлены на памятниках Ополья.

Прототипы подвесок в виде фигур Архангелов и круглой иконки с изображением Богоматери Оранты существуют в византийской художественной традиции, но сами образки производились на Руси и бытовали как на Юге, так и на Северо-Востоке. Новые находки на суздальских селищах подкрепляют сделанные ранее наблюдения о широком бытовании металлических образков с различными иконографическими типами изображений в центре Суздальской земли, а также позволяют составить более точную общую картину распространения различных типов металлических образков XII–XIV веков на Руси и на сопредельных территориях.