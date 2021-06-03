WhatsApp впервые появится на iPad

Спустя более 10 лет после запуска мессенджера

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Основатель Facebook Марк Цукерберг и глава WhatsApp Уилл Кэткарт пообщались с изданием WABetaInfo. В рамках беседы топ-менеджеры подтвердили, что мессенджер позволит пользователям получать доступ к своим перепискам одновременно с четырёх устройств.

При этом отличительной особенностью нового метода от WhatsApp Web будет то, что он не будет требовать наличия активного соединения на основном устройстве.

Вместе с тем Кэткарт также отметил, что пользователи планшетов Apple «многие годы просят о поддержке WhatsApp на iPad». В связи с появлением новой многоплатформенной функции это станет реальным, пишет WABetaInfo