Отвечавшего за Восточный зама Рогозина уволили

По словам Борисова, необходимы «кадровые решения» из-за коррупционных «безобразий» на космодроме Восточный. «Конечно, ни один факт этих безобразий не останется без внимания, и каждый получит по своим заслугам, но то, что ... эта проблема, к сожалению, длится уже несколько лет, это факт, и скрывать его не имеет смысла», – заявил зампред правительства в кулуарах Петербургского международного экономического форума.