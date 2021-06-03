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Уволен отвечавший за строительство Восточного замглавы Роскосмоса

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад
Заместитель гендиректора Роскосмоса по строительству, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности, новую кандидатуру предложат на наблюдательном совете госкорпорации 9 июня, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Отвечавшего за Восточный зама Рогозина уволили
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я насколько знаю, заместитель генерального директора Роскосмоса, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. И вот на ближайшем наблюдательном совете мы еще раз, конечно, вернемся к этому вопросу, он произойдет у нас буквально, по-моему, 9 июня. И мы обязательно этот вопрос будем подробно разбирать, он связан с тем, что будет еще предложена новая кандидатура на этот пост», – передает РИА «Новости» слова Борисова.
Как пояснили в пресс-службе Роскосмоса, Юрий Росляк, ранее занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству, перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.
По словам Борисова, необходимы «кадровые решения» из-за коррупционных «безобразий» на космодроме Восточный. «Конечно, ни один факт этих безобразий не останется без внимания, и каждый получит по своим заслугам, но то, что ... эта проблема, к сожалению, длится уже несколько лет, это факт, и скрывать его не имеет смысла», – заявил зампред правительства в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств – это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия», – добавил Борисов.
Говоря о мерах, предпринимаемых правительством России по борьбе с коррупцией на Восточном, Борисов напомнил, что в настоящее время работает специальная комиссия, которая отвечает за основные стройки на Дальнем Востоке. «Возглавляет ее мой коллега – зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Недавно он побывал на космодроме вместе с министром строительства, они наметили планы по наращиванию темпа строительства, чтобы войти в график. Будет проводиться, безусловно, аудит всех тех затрат, будут приниматься действенные меры», – рассказал вице-премьер.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что следственное управление СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о махинациях на космодроме. Утверждается, что в 2020 году один из подрядчиков получил за невыполненные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива 600 млн рублей, а другой похитил 60 млн, представив фиктивные документы.
В октябре 2020 года задержали директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова, которого вместе с инспектором 119-го отдела Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном.
Также Роскосмос решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, «дочка» Роскосмоса) Андрея Охлопкова из-за срыва строительства на космодроме Восточный.
Наука и техника,Андрей Охлопков,Юрий Росляк,Юрий Борисов,Марат Хуснуллин,Министерство обороны,ЦЭНКИ,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,СКР,Правительство РФ,Газета "Коммерсантъ",РИА Новости,Россия,
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