Отвечавшего за Восточный зама Рогозина уволили

Говоря о мерах, предпринимаемых правительством России
по борьбе с коррупцией на Восточном, Борисов напомнил, что в настоящее время работает специальная комиссия, которая отвечает за основные стройки на Дальнем Востоке. «Возглавляет ее мой коллега – зампредседателя правительства Марат Хуснуллин
. Недавно он побывал на космодроме вместе с министром строительства, они наметили планы по наращиванию темпа строительства, чтобы войти в график. Будет проводиться, безусловно, аудит всех тех затрат, будут приниматься действенные меры», – рассказал вице-премьер.