«Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное – чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого «Бурана», – цитирует «Интерфакс» Рогозина.
«Сейчас идет судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдет месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить (корабль)», – сказал Рогозин.