В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Роскосмос занялся спасением второго «Бурана» на Байконуре

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения космического корабля «Буран» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, объект взяли под круглосуточную охрану.
«Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное – чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого «Бурана», – цитирует «Интерфакс» Рогозина.
По его словам, госкорпорация взяла «Буран» на объекте космодрома под круглосуточную охрану. По его словам, недостроенный космический корабль и его макет «в свое время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана». По данному факту ведется расследование.
«Сейчас идет судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдет месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить (корабль)», – сказал Рогозин.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что граффити оказался разрисован хранящийся на Байконуре недостроенный корабль «Буран». Сообщалось, что ведомственная охрана Роскосмоса НТЦ «Охрана» возьмет под охрану монтажно-заправочный корпус космодрома Байконур, где хранится изрисованный вандалами «Буран».
Наука и техника,Видео,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Интерфакс,Байконур,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители