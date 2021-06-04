Билл Гейтс выбрал место для безотходного ядерного реактора

Разработку технологии реактора нового поколения компания TerraPower ведет
уже более 15 лет. Эксперты в ядерной энергетике предупреждают, что новые реакторы могут нести еще большие риски, чем традиционные. Для усовершенствованных станций обогащать топливо придется с большей скоростью, что может стать привлекательной областью для боевиков, которые стремятся создать опасное ядерное оружие. В 2011 году Билл Гейтс заявил, что в отличие от обычных реакторов на обогащенном топливе, TerraPower будет использовать обедненный уран и сможет работать на одной «заправке» около 60 лет.