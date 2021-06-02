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Huawei презентовала собственную операционную систему для смартфонов

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Китайская телекоммуникационная компания Huawei презентовала собственную операционную систему (ОС) HarmonyOS 2.0 для смартфонов. Прямая трансляция с мероприятия велась на канале разработчика в YouTube.
Huawei вышла на рынок ОС для смартфонов
Фото: HuaweiHuawei
Главной отличительной чертой HarmonyOS стало то, что операционная система может работать с устройствами с оперативной памятью от 128 килобайт. ОС будет работать на смартфонах, носимых гаджетах, бытовой технике и даже на автомобилях.
Внешне интерфейс на смартфонах и планшетах на первом этапе будет иметь мало отличий от оболочки EMUI, основанной на Android. В компании заявили, что это было сделано для удобства пользователей.
Huawei представила ОС Harmony в августе 2019 года. Разработчик сообщал, что операционная система может прийти на замену Android. По прогнозам специалистов компании, к концу 2021 года на этой ОС будут работать около 300 млн устройств.
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