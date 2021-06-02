Смартфоны Apple стали быстрее разряжаться из-за обновления

Некоторые пользователи iPhone сообщили о проблемах, появившихся после установки очередного обновления операционной системы — как оказалось, iOS 14.6 «перегревает» устройства, заставляя их разряжаться быстрее. Сообщается, что это баг затрагивает все модели смартфонов Apple вне зависимости от состояния их аккумулятора.

Обновление iOS 14.6 привело к слишком быстрой разрядке аккумуляторов у ряда моделей iPhone, сообщает MacRumors. О проблемах с батареей сообщили сразу несколько пользователей официального форума техподдержки Apple

Один из пострадавших заявил о том, что апдейт существенно снизил время автономной работы его iPhone 11 Pro и чехла с дополнительным аккумулятором, которыми он пользуется на постоянной основе. Если раньше смартфон оставался на уровне 100% в течение дня, а смарт-чехол разряжался до 20%, то после обновления до версии 14.6 устройство разрядилось до 2%, а аксессуар — до 15%.

Другой пользователь сообщил о том, что его iPhone 12 Pro не только быстрее теряет заряд, но и перегревается при обычном использовании браузера.

Важно отметить, что способность держать заряд в течение дня варьируется от батареи к батарее, так как зависит от многих факторов. Однако если верить сообщениям пользователей, столкнувшихся с проблемой, в данном случае она затрагивает большое количество моделей iPhone, как современных, так и более старых, поэтому вероятнее всего причина кроется именно в программном, а не аппаратном обеспечении.

Между тем, некоторые пользовали форума Reddit обвинили в происходящем приложение с подкастами — якобы, его удаление устраняет проблему с быстрой разрядкой и перегревом. Эта информация пока не подтверждена.

В Apple не дали официального комментария по этому вопросу. Вероятно, проблема будет решена со следующим патчем операционной системы.

Накануне стало известно о том, что будущая линейка iPhone 13, анонс которой должен состояться осенью 2021 года, получит более емкие батареи, чем iPhone 12. По слухам, «старшие» модели будут оснащены OLED-экранами с частотой обновления 120 Гц, для которых, естественно, потребуются более емкие аккумуляторы.

По словам инсайдера, iPhone 13 mini получит аккумулятор емкостью 2406 мАч, iPhone 13 и iPhone 13 Pro — 3095 мАч, а iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч.

Наибольший прирост емкости зафиксирован у флагмана — так, батарея iPhone 13 Pro Max будет примерно на 18% вместительнее, чем батарея iPhone 12 Pro Max.

Помимо улучшения аккумуляторов Apple предположительно готовит обновленную систему камер для новой линейки. Согласно инсайдерской информации, все четыре новых модели получат технологию стабилизации изображения Sensor-Shift, что позволит значительно улучшить качество съемки. На данный момент этой технологией оснащена только флагманские модели бренда — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Кроме того, линейка iPhone 13 будет укомплектована фирменным процессором Apple A15.